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Москва

СМИ: избитому музыканту «Машины времени» проведут операцию 

ТК «Звезда» и ещё 1 1 час назад
Избитого музыканта «Машины времени» прооперируют
Фото: ТАСС
Участнику группы «Машина времени» Александру Дитковскому проведут операцию после нападения в центре Москвы. Об этом он сообщил Telegram-каналу «112».

«Перелом лицевой кости со смещением. Будут готовить к операции», — сказал музыкант.

Операция намечена на начало следующей недели, ожидать ее Дитковский будет в больнице.
Артист назвал нападавших «хулиганьем» и пояснил, что ранее их не встречал. Неизвестные бегали по парковке, окружали машины и вымогали у людей деньги. После отказа Дитковского дать деньги хулиганы набросились на него и избили.
По предварительной информации, нападавших было около пяти человек. Представители музыканта написали заявление в полицию, преступников разыскивают.
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Общество , Москва
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