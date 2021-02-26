Умер актер из «Ворошиловского стрелка» Вячеслав Голоднов

Умер актер, сыгравший в фильме "Ворошиловский стрелок", Вячеслав Голоднов. Об этом сообщил его коллега Ярослав Орляченко в Facebook.
"Это очень сложно, сложно поверить, что больше нет твоего друга. Это был ярчайший артист, мастер, крайне энергичный человек, замечательный муж, отец и дедушка. Это сильная потеря для всех", — написал он.
Вячеслав Николаевич Голоднов родился 4 сентября 1948 года. В 1977 году окончил режиссерское отделение Калужского культпросвет училища. С 2005 года работал в Калужском драматическом театре. Известен ролями в таких фильмах, как "Ворошиловский стрелок" (1999), "Шериф" (2010) и "Танкисты своих не бросают" (2013).