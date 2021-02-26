Видео возвращения дипломатов РФ из КНДР на дрезине 

25 февраля российские дипломаты в КНДР вернулись в Россию на дрезине, которую пришлось толкать на протяжении пути. Кодры возвращения восьми сотрудников посольства опубликовало на своем официальном сайте Министерство обороны Российской Федерации. Границы КНДР закрыты уже больше года, пассажирское сообщение прекращено.

"Вначале 32 часа на поезде, затем еще два часа на автобусе до границы и, наконец, самый ответственный участок маршрута — пеший переход на российскую сторону. Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей — и в путь", говорится в комментарии ведомства.