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Москва

Опрос показал, чего больше всего боятся россияне 

Вечерняя Москва 1 час назад
Россияне рассказали о самых больших страхах
Фото: pexels.com / Polina Zimmerman
Больше всего жителей России, принявших участие в исследовании Edelman Trust Barometer 2021 консалтинговой компании Edelman, тревожатся относительно стабильности своего трудоустройства. Результаты опроса опубликованы в пятницу, 26 февраля.
Стабильностью своего трудоустройства обеспокоены 79 процентов респондентов. 43 процента опрошенных заявили, что бояться потерять работу.
На втором месте по распространенности среди россиян оказалась боязнь лишиться гражданских свобод (61 процент), замыкает тройку самых частых страхов боязнь заразиться коронавирусом (60 процентов). При этом 34 процента участников исследования убеждены, что COVID-19 является прямой опасностью.
Также в топ-5 главных страхов россиян вошли глобальные климатические изменения, хакеры и киберпреступность, сообщает РБК.
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Общество , Социология
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