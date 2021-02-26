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Каждый 10-й россиян однозначно готов вакцинироваться от коронавируса 

Прайм 1 час назад
Россияне рассказали о готовности вакцинироваться от коронавируса
Фото: РИА Новости
Каждый десятый россиянин однозначно готов вакцинироваться, еще 19% скорее готовы сделать прививку, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Согласно полученным данным, однозначно готов вакцинироваться каждый десятый россиянин, скорее готовы еще 19%, 30% — скорее не готовы, а 41% — однозначно не собираются прививаться. При этом компания отмечает, что в середине января однозначно и скорее готовых к вакцинации было 40% населения, не делавших прививку от коронавируса.
Половина россиян, не желающих делать прививку от коронавируса, что никакие обстоятельства не повлияют на их решение отказаться от вакцинации, 14% ждут более детальных исследований вакцин, для 8% необходимы гарантии безопасности и эффективности вакцины, лишь 2% ждут выхода в гражданский оборот новых отечественных и зарубежных разработок, а 1% сделают прививку при необходимости для выезда за рубеж.
Среди мужчин, которые еще не вакцинировались, однозначно или скорее готов привиться почти каждый третий (32%), среди женщин — каждая четвертая, самую высокую готовность к вакцинации демонстрируют при этом россияне старше 45 лет (39%).
В опросе SuperJob, проходившем с 20 по 22 февраля, приняли участие 1,6 тысячи представителей экономически активного населения страны старше 18 лет, не делавших прививку от коронавирусной инфекции.
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Общество , РИА Новости , Москва
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