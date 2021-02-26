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Москва

Инстасамка отказалась платить таксисту и разбила стекло машины 

Lenta.ru 57 минут назад
Инстасамка разбила стекло такси
Фото: @instasamka
Российская блогерша Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, отказалась платить таксисту и разбила стекло машины. Видео инцидента она опубликовала в сторис своего Instagram.
На опубликованном Зотеевой видео слышно, как она просит водителя выпустить ее из такси и обещает выложить запись их разговора в интернет. Таксист в ответ замечает, что у девушки изменился способ оплаты, и настаивает на том, чтобы она сперва заплатила.
Далее блогерша в нецензурной форме потребовала, чтобы ее выпустили, и предупредила о том, что не стоит ее удерживать. После того как водитель еще раз озвучил просьбу оплатить услуги, Зотеева разбила окно машины. По утверждению девушки, таксист повернул во дворы, заблокировал двери и не выпускал ее.
Ранее Зотеева опубликовала несколько сторис, в которых унизила визажистов за опоздание, а затем обматерила их. Она также выкинула вещи и предметы сотрудниц за дверь. Затем Инстасамка пожаловалась на плохую работу устроенных к ней людей. Блогерша назвала их «обслуживающим персоналом» и «нищими *** (уродами), которые никогда в своей жизни ничего не поменяют».
В ответ разные артисты выступили с критикой блогерши. Так, певица и блогерша Клава Кока опубликовала в сторис Instagram обращение к Инстасамке, объявив об отказе от совместной работы с Зотеевой. Инстасамку также лишили роли в мультфильме кинопрокатной компании TenLetters.
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Общество , Клава Кока
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