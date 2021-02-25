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Москва

Познер выступил против присутствия памятника Дзержинскому на Лубянке 

News.ru 18 минут назад
Познер выступил против памятника Дзержинскому на Лубянке
Фото: ТАСС
Журналист и телеведущий Владимир Познер считает, что памятнику основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому не место на Лубянской площади в Москве.
По его мнению, Дзержинский не заслуживает быть увековеченным на улицах столицы, поскольку имел отношение к «кровавившей части русской истории».

Почему надо ставить ему памятник, в связи с чем? Я ума не приложу. Мне кажется, что это не просто странно, это просто недопустимо, — сказал журналист в эфире телеканала «Москва 24».

В столице 25 февраля началось голосование по выбору памятника, который будет установлен на Лубянке. Оно проводится на нескольких площадках и продлится до 5 марта. Москвичи могут выбрать один из двух вариантов памятников — Дзержинскому (его монумент в период с 1958 по 1991 год уже находился на это месте, но был снесён в ходе августовского путча) или князю Александру Невскому. По данным телеканала, к настоящему времени проголосовали уже более 100 тысяч человек.
Как ранее писал NEWS.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестна позиция президента Владимира Путина по поводу памятника. Он также отметил, что мнение главы государства было бы некорректно озвучивать до завершения голосования.
В РПЦ высказались за присутствие на Лубянке памятника Невскому, отметив, что князь в своё время был выбран «именем России». Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, назвал лучшим вариантом оформления Лубянки возвращение туда фонтана.
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Комментарии
Общество , Александр Невский , Дмитрий Песков , Феликс Дзержинский , Владимир Жириновский , Владимир Познер , Владимир Путин , РПЦ , ЛДПР
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