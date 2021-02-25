Отрицавшего Холокост преподавателя уволили из СПбГЭУ 

Руководство Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) уволило профессора Владимира Матвеева (он был сотрудником СПбГЭУ и СЗИУ РАНХиГС), который ранее выступил с отрицанием Холокоста. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе СПбГЭУ.

"Профессор Владимир Матвеев больше не работает в СПбГЭУ", — рассказал представитель пресс-службы.

30 января в СПбГЭУ сообщали, что обстоятельства выступления Матвеева должна была рассмотреть вузовская комиссия по этике. Однако заседание было перенесено на февраль из-за того, что ученый попал в больницу.

Ранее на сайте Большой хоральной синагоги Санкт-Петербурга сообщалось, что Матвеев провел семинар для заместителей директоров школ Ленинградской области в преддверии Дня памяти жертв Холокоста. Лектор рассказал, что Холокост — миф, его жертвы — преступники, а печи Освенцима использовались для дезинфекции. После этого главный раввин Санкт-Петербурга Менахем Певзнер потребовал разобраться в случившемся, считая недопустимым, что людям, придерживающихся таких взглядов, доверили преподавательскую работу.