Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Отрицавшего Холокост преподавателя уволили из СПбГЭУ 

ТАСС 1 час назад
Отрицавшего Холокост преподавателя уволили из СПбГЭУ
Фото: РИА Новости
Руководство Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) уволило профессора Владимира Матвеева (он был сотрудником СПбГЭУ и СЗИУ РАНХиГС), который ранее выступил с отрицанием Холокоста. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе СПбГЭУ.

"Профессор Владимир Матвеев больше не работает в СПбГЭУ", — рассказал представитель пресс-службы.

30 января в СПбГЭУ сообщали, что обстоятельства выступления Матвеева должна была рассмотреть вузовская комиссия по этике. Однако заседание было перенесено на февраль из-за того, что ученый попал в больницу.
Ранее на сайте Большой хоральной синагоги Санкт-Петербурга сообщалось, что Матвеев провел семинар для заместителей директоров школ Ленинградской области в преддверии Дня памяти жертв Холокоста. Лектор рассказал, что Холокост — миф, его жертвы — преступники, а печи Освенцима использовались для дезинфекции. После этого главный раввин Санкт-Петербурга Менахем Певзнер потребовал разобраться в случившемся, считая недопустимым, что людям, придерживающихся таких взглядов, доверили преподавательскую работу.
Затем в СЗИУ РАНХиГС сообщили, что руководство института считает неприемлемым продолжение его работы в вузе. В СПбГЭУ отметили, что увольнение преподавателя в этом случае может стать адекватной мерой. 29 января источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что после выступления Матвеева организована проверка.
Видео дня. Жириновский предложил запретить толстых россиян
ТАСС: последние новости
Депутаты всех фракций внесли в Думу поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов Депутаты всех фракций внесли в Думу поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов Участникам ЕГЭ разрешат изменить перечень выбранных предметов для сдачи Участникам ЕГЭ разрешат изменить перечень выбранных предметов для сдачи Число осужденных в российских колониях сократилось до 378 тыс. Число осужденных в российских колониях сократилось до 378 тыс.
Комментарии
Общество , Владимир Матвеев , МВД , ИТАР-ТАСС , Ленинградская область , Освенцим , Польша , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный россиянин убил жену и её дочь после 2 недель брака
03:43
Пьяный россиянин убил жену и её дочь после 2 недель брака
Происшествия Криминал
Опасный спуск чемпиона РФ с отвесной горы в Сочи сняли на видео
00:27
Опасный спуск чемпиона РФ с отвесной горы в Сочи сняли на видео
Общество
«Я жила, как вещь»: Алиса Мон сбежала от мужа-тирана
04:20
«Я жила, как вещь»: Алиса Мон сбежала от мужа-тирана
Шоу-бизнес
С-400 устроил массовое ДТП в Подмосковье
01:00
С-400 устроил массовое ДТП в Подмосковье
Происшествия
МакSим впервые вышла на большую сцену после ДТП
00:14
МакSим впервые вышла на большую сцену после ДТП
Шоу-бизнес
Рыбак на «мотособаке» упал в ледяную воду на Сахалине
02:21
Рыбак на «мотособаке» упал в ледяную воду на Сахалине
Происшествия
Появилось видео драки сторонников и противников Пашиняна
00:30
Появилось видео драки сторонников и противников Пашиняна
В мире Происшествия
«Электрики» со смехом отбирали деньги у стариков
01:44
«Электрики» со смехом отбирали деньги у стариков
Происшествия Криминал
Танцующая тверк медсестра пинками вышвырнула грабителя
04:59
Танцующая тверк медсестра пинками вышвырнула грабителя
Происшествия В мире
«Полтора метра, животное!»: дебошир кидался на продавцов
00:29
«Полтора метра, животное!»: дебошир кидался на продавцов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение