Россияне назвали медведя символом России

«Более половины россиян сошлись во мнении, что медведь/бурый медведь олицетворяет Россию и может служить ее национальным символом (62%). Каждый десятый дополнительно назвал амурского/уссурийского тигра (11%) и двуглавого орла (9%). Также россияне называли волка, собаку, льва, кошку и лошадь», — сообщается на сайте ВЦИОМ.