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Москва

Россияне назвали символ России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Россияне назвали медведя символом России
Фото: depositphotos.com
Более половины жителей России считают медведя символом страны, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Более половины россиян сошлись во мнении, что медведь/бурый медведь олицетворяет Россию и может служить ее национальным символом (62%). Каждый десятый дополнительно назвал амурского/уссурийского тигра (11%) и двуглавого орла (9%). Также россияне называли волка, собаку, льва, кошку и лошадь», — сообщается на сайте ВЦИОМ.

Также 41% опрошенных заявили, что могли бы отправиться в путешествие в Арктику, 2% заявили, что уже бывали там, 1% проживает в Арктической зоне.
Животные, которые являются национальными символами государств
Опрос приурочен к Международному дню полярного медведя, который отмечается 27 февраля.
Опрос проводился 21 февраля среди 1,6 тыс. респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Напомним, президент Владимир Путин заявлял, что природа России является ее национальным достоянием, которое нужно сберечь для будущих поколений.
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Общество , Владимир Путин , ВЦИОМ
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