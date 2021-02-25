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Москва

Проект по смене формы выпускного экзамена подготовили в России 

Вечерняя Москва и ещё 4 2 часа назад
Проект по смене формы выпускного экзамена подготовили в России
Фото: РИА Новости
Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор подготовили проект приказа, который будет регламентировать возможность изменить форму сдачи выпускниками экзамена с единого госэкзамена (ЕГЭ) на государственный выпускной экзамен (ГВЭ) и наоборот. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства в четверг, 25 февраля.
Ранее начальник управления организации и проведения итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский сообщил, что ученики, которые должны будут сменить форму сдачи выпускного экзамена, могут сделать это в середине мая.

— Участники ЕГЭ и ГВЭ для выпускников 11 классов, в том числе участники с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды, смогут изменить ранее выбранную форму экзаменов, — говорится в сообщении.

Так, выпускники 2021 года, которые не планируют поступать в вуз в этом году, смогут пройти государственную аттестацию по двум предметам: русскому языку и математике. Поступающим в вузы будет необходимо иметь положительный результат за ЕГЭ по русскому языку.
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Общество , Рособрнадзор , Москва
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