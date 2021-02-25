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В России снизили предельную отпускную цену на вакцину «Спутник V» 

ИА Regnum и ещё 7 52 минуты назад
В России перерегистрировали предельную отпускную цену на вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Минздрав России перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину «Спутник V», теперь она составляет 866 рублей 81 копейку за два компонента (одна двухкомпонентная доза, не включая налог на добавленную стоимость)», — говорится в сообщении.

По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, такой шаг стал возможным в результате отработки и оптимизации технологии промышленного производства» «Спутника V» и значительного роста объемов производства данного препарата для проведения массовой вакцинации населения страны.
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Министр подчеркнул, что данная цена будет едина для всех производственных площадок:

«По сути, производство вакцины представляет собой социальный заказ государства отечественной фармацевтической промышленности. Подчеркну, что зарегистрированная предельная отпускная цена распространяется исключительно на вакцину, применяющуюся в масштабных государственных российских программах иммунизации».

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Общество , Видео , Минздрав РФ
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