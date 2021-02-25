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Мэра Томска прооперировали 

ИА Regnum и ещё 2 39 минут назад
Мэра Томска прооперировали
Фото: ТАСС
Арестованный мэр Томска Иван Кляйн перенёс операцию в городском НИИ онкологии. Об этом сообщила адвокат градоначальника Марина Вихлянцева.
Она уточнили, ссылаясь на информацию от врача, что «полостная операция» прошла успешно, говорится в Telegram-канале «Дело Кляйна».

«Он переведён в реанимационное отделение», — сказала Вихлянцева.

Кляйна госпитализировали в Томское НИИ онкологии 4 февраля.
Как сообщало ИА REGNUM, мэр Томска Иван Кляйн является фигурантом двух уголовных дел о превышении должностных полномочий и одного — о незаконном участии в предпринимательской деятельности. В ноябре 2020 года его отстранили от должности мэра Томска на время следствия.
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Общество , Иван Кляйн , Томск , Томская Область
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