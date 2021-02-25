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Москва

Пока вы спали: в московском метро появится новая система слежки 

Елена Прошина 13 минут назад
Пока вы спали: в московском метро появится новая система слежки
Фото: РИА Новости
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В московском метро появится новая система слежения

Московские власти намерены потратить 932 млн рублей на установку на 85 станциях метрополитена новых мультимедийных экранов с камерами, оснащенными функцией распознавания лиц, а также умеющими фиксировать «пересечение линии», «быстрое движение» и «праздношатания». Об этом пишет «Коммерсант».
По данным издания, соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Согласно технической документации, каждая из камер должна иметь автофокус, снимать в высоком разрешении, поддерживать «детектирование лиц» и подсчет людей.
При этом в ГУП «Московский метрополитен» уточнили, что «видеокамеры в экранах не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей».
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Российские компании предупредили о риске закрытия

Представители российского малого и среднего бизнеса в 2021 году заявили о существенном падении выручки, снижении зарплат сотрудникам, и пессимистично оценили свое положение, сообщает РБК со ссылкой на данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
По данным издания, в проведенном в феврале опросе приняли участие руководители и владельцы 5 тысяч компаний из всех регионов России. 33,1% опрошенных заявили о продолжающемся снижении оборота, у еще 27,1% он сохранился на уровне 2020 года.
При этом примерно каждая десятая российская компания (9,7%), согласно результатам исследования, готовится к закрытию.
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Россияне хотят получать корпоративную пенсию

Большинство жителей России хотели бы получать дополнительную пенсию от работодателя. Об этом свидетельствует исследование сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка, пишет РБК.
В опросе приняли участие 3500 человек. 84% респондентов высказались за дополнительную пенсию от работодателя. При этом более трети из них хотели бы получать не менее тридцати тысяч рублей в месяц.
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Получателям жилищных пособий предложили выдавать «продуктовые карточки»

Союз потребителей России обратился в Минпромторг с предложением выдавать специальные «продовольственные карточки» для россиян, которые получают жилищные субсидии на оплату ЖКХ. Об этом сообщает газета «Известия».
В организации предложили ежемесячно перечислять малообеспеченным гражданам в среднем три тысячи рублей на семью, которые можно будет потратить только на продукты питания, произведенные в России.
Сейчас в России около трех млн семей получают жилищную субсидию, а реализация новой программы помощи может стоить бюджету около 108 млрд рублей в год.
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Госдолг России вырос на рекордную сумму

В 2020 году государственный долг России вырос на 5,4 трлн рублей, что стало рекордным показателем. Львиная доля его пришлась на внутренние заимствования, в том числе продажи облигаций федерального займа, пишут «Известия».
При этом эксперты отмечают, что, несмотря на рост госдолга за год сразу на 4% ВВП, угрозы для стабильности экономики нет.
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Видео дня. Жириновский предложил запретить толстых россиян
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Общество , Борис Титов , Минпромторг , НПФ Сбербанка , Правительство Москвы , газета "Известия" , РБК
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