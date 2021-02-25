Пока вы спали: в московском метро появится новая система слежения 

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Московские власти намерены потратить 932 млн рублей на установку на 85 станциях метрополитена новых мультимедийных экранов с камерами, оснащенными функцией распознавания лиц, а также умеющими фиксировать «пересечение линии», «быстрое движение» и «праздношатания». Об этом пишет «Коммерсант».

По данным издания, соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Согласно технической документации, каждая из камер должна иметь автофокус, снимать в высоком разрешении, поддерживать «детектирование лиц» и подсчет людей.

При этом в ГУП «Московский метрополитен» уточнили, что «видеокамеры в экранах не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей».

Представители российского малого и среднего бизнеса в 2021 году заявили о существенном падении выручки, снижении зарплат сотрудникам, и пессимистично оценили свое положение, сообщает РБК со ссылкой на данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова

По данным издания, в проведенном в феврале опросе приняли участие руководители и владельцы 5 тысяч компаний из всех регионов России. 33,1% опрошенных заявили о продолжающемся снижении оборота, у еще 27,1% он сохранился на уровне 2020 года.

При этом примерно каждая десятая российская компания (9,7%), согласно результатам исследования, готовится к закрытию.

Большинство жителей России хотели бы получать дополнительную пенсию от работодателя. Об этом свидетельствует исследование сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка пишет РБК.

В опросе приняли участие 3500 человек. 84% респондентов высказались за дополнительную пенсию от работодателя. При этом более трети из них хотели бы получать не менее тридцати тысяч рублей в месяц.

Союз потребителей России обратился в Минпромторг с предложением выдавать специальные «продовольственные карточки» для россиян, которые получают жилищные субсидии на оплату ЖКХ. Об этом сообщает газета «Известия».

В организации предложили ежемесячно перечислять малообеспеченным гражданам в среднем три тысячи рублей на семью, которые можно будет потратить только на продукты питания, произведенные в России.

Сейчас в России около трех млн семей получают жилищную субсидию, а реализация новой программы помощи может стоить бюджету около 108 млрд рублей в год.

В 2020 году государственный долг России вырос на 5,4 трлн рублей, что стало рекордным показателем. Львиная доля его пришлась на внутренние заимствования, в том числе продажи облигаций федерального займа, пишут «Известия».

При этом эксперты отмечают, что, несмотря на рост госдолга за год сразу на 4% ВВП, угрозы для стабильности экономики нет.