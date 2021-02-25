Опасный спуск чемпиона РФ с отвесной горы в Сочи сняли на видео 

«Ребята, он профессионал, знает, что делает. В этом кайф и смысл жизни человека — быть другим, ощущать полет», «Да пусть делают, что хотят! Может это — их смысл жизни», «Восхищаюсь, нереально круто, удачи вам, сильные люди», «Спортсменам надо повышать свою квалификацию. Успехов ему», — отметили другие.