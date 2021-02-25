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Москва

Опасный спуск чемпиона РФ с отвесной горы в Сочи сняли на видео 

Алевтина Жаркова 48 минут назад
Семикратный чемпион России Алексей Соболев выполнил опасный спуск с отвесной горы на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи. Видео опубликовано в закрытом аккаунте в Instagram @krasnodar_kray и стало предметом споров среди пользователей соцсети.
На записи видно, как выступающий в дисциплинах биг-эйр и слоупстайл спортсмен совершает спуск на доске с вершины в экстремальных условиях. Не всем подписчикам ролик пришелся по нраву. Некоторые сочли его слишком опасным.

«Зачем?! Ради лайка думают, что бессмертные?», «Они нормальные?», «По необорудованной трассе? Экстрим, граничащий с безумием», «Обезбашенность — это не признак смелости, а полнейшее безрассудство!», «Наркоманы адреналиновые. У каждого свой путь на кладбище», «Ей-богу, ума нету», — комментировали они публикацию.

Другие же, напротив, восхитились профессионализмом спортсмена.

«Ребята, он профессионал, знает, что делает. В этом кайф и смысл жизни человека — быть другим, ощущать полет», «Да пусть делают, что хотят! Может это — их смысл жизни», «Восхищаюсь, нереально круто, удачи вам, сильные люди», «Спортсменам надо повышать свою квалификацию. Успехов ему», — отметили другие.

Комментарии
Общество , Видео , Алексей Соболев
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