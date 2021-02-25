Гуляющую по Москве без поводка пуму сняли на видео 

19 февраля в СМИ появилась информация о том, что жители московского района Кунцево пожаловались на мужчину, который без поводка выгуливает пуму в парке. Люди жалуются, что хищник нападает на собак и ведет себя агрессивно. Иногда дикую кошку отпускают с поводка и она свободно передвигается по улице. Одна из местных жительниц, которая регулярно выгуливает своего пса в Кунцевском парке, написала заявление в полицию по данному факту. Однако реакции со стороны правоохранителей не последовало.

Владелец пумы написал встречное заявление в полицию на тех, кто жалуется на него. В качестве причины своего недовольства мужчина указал вымогательство.