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Москва

Гуляющую по Москве без поводка пуму сняли на видео 

Вадим Дроздов 44 минуты назад
19 февраля в СМИ появилась информация о том, что жители московского района Кунцево пожаловались на мужчину, который без поводка выгуливает пуму в парке. Люди жалуются, что хищник нападает на собак и ведет себя агрессивно. Иногда дикую кошку отпускают с поводка и она свободно передвигается по улице. Одна из местных жительниц, которая регулярно выгуливает своего пса в Кунцевском парке, написала заявление в полицию по данному факту. Однако реакции со стороны правоохранителей не последовало.
Владелец пумы написал встречное заявление в полицию на тех, кто жалуется на него. В качестве причины своего недовольства мужчина указал вымогательство.
Общество , Видео
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