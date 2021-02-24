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Москва

Бывший протодиакон Кураев ответил на заявление Познера о православии 

Вероника Полынина 1 час назад
Бывший протодиакон Андрей Кураев прокомментировал заявление журналиста Владимира Познера о том, что в православных странах люди живут хуже, чем в католических.
Кураев назвал слова Познера несерьезными и напомнил ему о софизмах, которые изучают студенты исторических факультетов.

«Ученые выяснили, что в рацион крестьян в XVIII веке в большом количестве входили огурцы. Далее они выяснили, что никто из этих крестьян не дожил до наших дней. Вывод: потребление огурцов смертельно опасно», — сказал Кураев Daily Storm.

По мнению бывшего протодиакона, Владимир Познер сводит «огромные исторические события» к одному фактору. Он напомнил, что князь Владимир, выбирая православие для Руси, ориентировался на самую передовую цивилизацию того времени — Византию. В те времена Западная Европа «была культурной провинцией Византийской империи».

«Другое дело, что не бывает ничего вечного. И усиление исламского мира, и появление Орды привело к тому, что все силы Византии были направлены на борьбу на выживание. Но во многом череда европейских Ренессансов связана именно с миграцией греческой интеллигенции», — объяснил Кураев.

Познер счел православие худшим направлением христианства
Как сообщал «Рамблер», ранее Владимир Познер в эфире YouTube-канала «Серафим» связал бедность россиян с выбранным их предками православием. По словам журналиста, в протестантских странах люди живут значительно лучше «по самым разным параметрам», чем в католических, в католических — лучше, чем в православных.

«А в православных — хуже всех. Я объясняю это именно религией, а не чем-то другим», — подчеркнул Познер.

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Общество , Видео , Андрей Кураев , Владимир Познер
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