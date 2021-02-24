Кураев назвал слова Познера несерьезными и напомнил ему о софизмах, которые изучают студенты исторических факультетов.

«Ученые выяснили, что в рацион крестьян в XVIII веке в большом количестве входили огурцы. Далее они выяснили, что никто из этих крестьян не дожил до наших дней. Вывод: потребление огурцов смертельно опасно», — сказал Кураев Daily Storm.

По мнению бывшего протодиакона, Владимир Познер сводит «огромные исторические события» к одному фактору. Он напомнил, что князь Владимир, выбирая православие для Руси, ориентировался на самую передовую цивилизацию того времени — Византию. В те времена Западная Европа «была культурной провинцией Византийской империи».

«Другое дело, что не бывает ничего вечного. И усиление исламского мира, и появление Орды привело к тому, что все силы Византии были направлены на борьбу на выживание. Но во многом череда европейских Ренессансов связана именно с миграцией греческой интеллигенции», — объяснил Кураев.

Как сообщал «Рамблер», ранее Владимир Познер в эфире YouTube-канала «Серафим» связал бедность россиян с выбранным их предками православием. По словам журналиста, в протестантских странах люди живут значительно лучше «по самым разным параметрам», чем в католических, в католических — лучше, чем в православных.