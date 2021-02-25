Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Студента выгнали из вуза после танцев на Мамаевом кургане в Волгограде 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 12 минут назад
Студента отчислили после танцев на Мамаевом кургане
Фото: кадр видео
Студента-тиктокера, станцевавшего полуголым возле скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане, отчислили из волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, назвав его поступок чудовищным, сообщается на сайте вуза.
Ранее полиция задержала 20-летнего студента Волгоградского института управления РАНХиГС, который выложил в TikTok видео, где он раздетый по пояс танцует у подножия монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане. Таким образом, по словам задержанного, он хотел привлечь подписчиков на свой канал. Против студента было возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», передает РИА «Новости».

«Сегодня, 25 февраля 2021 года, руководством Волгоградского института управления принято решение об отчислении студента 4 курса Кирилла Ежова. Наша позиция принципиальная и однозначная: оправданий такому поведению нет и быть не может. Продолжение обучения такого студента в стенах Волгоградского института управления неприемлемо», — сообщается на сайте вуза.

По информации вуза, в четверг на дисциплинарной комиссии института было рассмотрено происшествие со студентом, его поведение назвали «недопустимым и чудовищным».
Ранее водителей свадебного кортежа наказали за дрифт у Вечного огня в Арзамасе, они должны будут заплатить штраф.
Видео дня. Жириновский предложил запретить толстых россиян
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Сванидзе ответил на слова Познера о трагедии России из-за принятия православия Сванидзе ответил на слова Познера о трагедии России из-за принятия православия Познер объяснил слова о «трагедии» для России из-за православия Познер объяснил слова о «трагедии» для России из-за православия Крымские татары разоблачили ложь Киева об их жизни Крымские татары разоблачили ложь Киева об их жизни
Комментарии 9
Общество , РАНХиГС , РИА Новости , Волгоград , Волгоградская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный россиянин убил жену и её дочь после 2 недель брака
03:43
Пьяный россиянин убил жену и её дочь после 2 недель брака
Происшествия Криминал
Опасный спуск чемпиона РФ с отвесной горы в Сочи сняли на видео
00:27
Опасный спуск чемпиона РФ с отвесной горы в Сочи сняли на видео
Общество
«Я жила, как вещь»: Алиса Мон сбежала от мужа-тирана
04:20
«Я жила, как вещь»: Алиса Мон сбежала от мужа-тирана
Шоу-бизнес
С-400 устроил массовое ДТП в Подмосковье
01:00
С-400 устроил массовое ДТП в Подмосковье
Происшествия
МакSим впервые вышла на большую сцену после ДТП
00:14
МакSим впервые вышла на большую сцену после ДТП
Шоу-бизнес
Рыбак на «мотособаке» упал в ледяную воду на Сахалине
02:21
Рыбак на «мотособаке» упал в ледяную воду на Сахалине
Происшествия
Появилось видео драки сторонников и противников Пашиняна
00:30
Появилось видео драки сторонников и противников Пашиняна
В мире Происшествия
«Электрики» со смехом отбирали деньги у стариков
01:44
«Электрики» со смехом отбирали деньги у стариков
Происшествия Криминал
Танцующая тверк медсестра пинками вышвырнула грабителя
04:59
Танцующая тверк медсестра пинками вышвырнула грабителя
Происшествия В мире
«Полтора метра, животное!»: дебошир кидался на продавцов
00:29
«Полтора метра, животное!»: дебошир кидался на продавцов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение