Студента отчислили после танцев на Мамаевом кургане

«Сегодня, 25 февраля 2021 года, руководством Волгоградского института управления принято решение об отчислении студента 4 курса Кирилла Ежова. Наша позиция принципиальная и однозначная: оправданий такому поведению нет и быть не может. Продолжение обучения такого студента в стенах Волгоградского института управления неприемлемо», — сообщается на сайте вуза.