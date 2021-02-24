Умер ведущий «Кинопанорамы» Даль Орлов 

Сценарист и киновед, ведущий телепередачи "Кинопанорама" Даль Орлов умер в среду на 87-м году жизни, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.
"С горечью сообщаем, что сегодня на 87 году жизни скончался советский и российский киновед, драматург, сценарист, критик и публицист, заслуженный деятель искусств РСФСР Даль Константинович Орлов", — сказано в сообщении пресс-службы.
Даль Орлов родился в 1935 году, окончил филологический факультет МГУ. Работал в газете "Труд", затем стал заместителем главного редактора журнала "Искусство кино", позднее — главным редактором "Советского экрана". В 1980-1986 годах был ведущим телепередачи "Кинопанорама".