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Умер ведущий «Кинопанорамы» Даль Орлов 

РИА Новости 1 час назад
Умер ведущий «Кинопанорамы» Даль Орлов
Фото: РИА Новости
Сценарист и киновед, ведущий телепередачи "Кинопанорама" Даль Орлов умер в среду на 87-м году жизни, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

"С горечью сообщаем, что сегодня на 87 году жизни скончался советский и российский киновед, драматург, сценарист, критик и публицист, заслуженный деятель искусств РСФСР Даль Константинович Орлов", — сказано в сообщении пресс-службы.

Даль Орлов родился в 1935 году, окончил филологический факультет МГУ. Работал в газете "Труд", затем стал заместителем главного редактора журнала "Искусство кино", позднее — главным редактором "Советского экрана". В 1980-1986 годах был ведущим телепередачи "Кинопанорама".
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Общество , МГУ , Газета "Труд"
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