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Милош Бикович прокомментировал получение российского гражданства 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Милош Бикович назвал гражданство РФ благословением
Фото: РИА Новости
Сербский актер Милош Бикович прокомментировал в Instagram получение российского гражданства.
Бикович рассказал, что более семи лет участвует в культурной жизни России.

«Для меня это благословение и источник счастья. Все это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально. Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия — моя Родина!» — написал артист.

Он также продублировал текст публикации на сербском языке.
33-летний Бикович получил известность благодаря фильмам «Холоп», «Духless 2» и «Отель "Белград"». Также ему принесли популярность такие телепроекты, как «Магомаев», «Крылья Империи» и «Отель "Элеон"».
Российское гражданство Биковичу предоставил президент Владимир Путин.
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Общество , Владимир Путин , Милош Бикович , Сербия
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