Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Эксперт рассказал о погоде в марте в Центральной России 

RT на русском и ещё 2 58 минут назад
Синоптик: март пройдёт под девизом «резкая смена погоды»
Фото: ТАСС
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в марте.

«Если мы будем подразумевать резкие и быстрые изменения метеорологических условий, то это надолго. Если говорить про центральную часть Европейской России, то большая часть марта пройдёт под девизом «резкая смена погоды», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, ожидается понижение температуры до -10…-15 ˚С, а дальше возможно резкое потепление до +5 ˚С.
Как прогнозирует Леус, такие колебания метеорологических элементов ждут центр и север Европейской России по меньшей мере до конца первой декады первого весеннего месяца.
Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с URA.RU прокомментировал зиму на европейской территории России.
Видео дня. Жириновский предложил запретить толстых россиян
RT на русском: последние новости
Прощание с актёром Дмитрием Писаренко состоится 27 февраля Прощание с актёром Дмитрием Писаренко состоится 27 февраля Актёра Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище Актёра Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище Российские школьники назвали своих героев Российские школьники назвали своих героев
Общество , Погода , Евгений Тишковец , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный россиянин убил жену и её дочь после 2 недель брака
03:43
Пьяный россиянин убил жену и её дочь после 2 недель брака
Происшествия Криминал
Опасный спуск чемпиона РФ с отвесной горы в Сочи сняли на видео
00:27
Опасный спуск чемпиона РФ с отвесной горы в Сочи сняли на видео
Общество
«Я жила, как вещь»: Алиса Мон сбежала от мужа-тирана
04:20
«Я жила, как вещь»: Алиса Мон сбежала от мужа-тирана
Шоу-бизнес
С-400 устроил массовое ДТП в Подмосковье
01:00
С-400 устроил массовое ДТП в Подмосковье
Происшествия
МакSим впервые вышла на большую сцену после ДТП
00:14
МакSим впервые вышла на большую сцену после ДТП
Шоу-бизнес
Рыбак на «мотособаке» упал в ледяную воду на Сахалине
02:21
Рыбак на «мотособаке» упал в ледяную воду на Сахалине
Происшествия
Появилось видео драки сторонников и противников Пашиняна
00:30
Появилось видео драки сторонников и противников Пашиняна
В мире Происшествия
«Электрики» со смехом отбирали деньги у стариков
01:44
«Электрики» со смехом отбирали деньги у стариков
Происшествия Криминал
Танцующая тверк медсестра пинками вышвырнула грабителя
04:59
Танцующая тверк медсестра пинками вышвырнула грабителя
Происшествия В мире
«Полтора метра, животное!»: дебошир кидался на продавцов
00:29
«Полтора метра, животное!»: дебошир кидался на продавцов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение