Грязную брань нижегородской учительницы сняли на видео

Видео с нецензурной лексикой учительницы русского языка и литературы Ирины Казаковой , адресованной 11-летнему школьнику, стало вирусным. В настоящее время ролик обсуждает не только весь Нижний Новгород, где произошёл инцидент, но и далеко за пределами города.

На записи, которую сделали ученики, слышно, как педагог называет ученика «дерьмом», «дебилом», «уродом», «спьяну рождённым». Видео моментально разлетелось по социальным сетям и дошло до родителей подростка.

У меня сначала был шок. Мы с ребёнком поговорили. Сыну было неприятно. И мне это было неприятно. Понимаете, какой может пример подать учитель, который оскорбил ребёнка, — цитирует НТВ мать школьника Галину Сушкову.

По её словам, мальчик, получивший порцию отборных оскорблений на уроке, теперь не хочет ходить в школу. Однако коллеги учительницы не считают, что она подала плохой пример. Работу над ошибками не собираются проводить и руководители учебного заведения из-за того, что ученик не отличается примерным поведением и успеваемостью.

Все мы люди. Учитель признал свою ошибку. Попросил прощения и у родителей, и в присутствии других родителей. Инцидент был исчерпан, — сказал директор школы Юрий Золотов.

Между тем оценку методам обучения местных школьников теперь предстоит дать сотрудникам регионального управления образования.

Ранее руководство стрим-платформы Twitch закрыло доступ к аккаунту пользователя KillaMfCam, в прямом эфире накричавшего на своего сына, пообещав при этом «сломать шею». Конфликт произошёл после того, как мужчина потерпел поражение в компьютерной игре, так как его персонажа убил другой геймер. Его соперник решил зайти на стрим к мужчине из-за того, что услышал крики с угрозами ребёнку сломать шею.

Он также обнародовал видео, на котором можно разобрать нецензурные выражения и детский плач. Помимо прочего, стример кричал, что ненавидит своего ребёнка. Позднее юзер KillaMfCam опубликовал разъяснение, в котором утверждается, что ролик был смонтирован, а его ругательства были адресованы не ребёнку, а псу, писал NEWS.ru.