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Умер сценарист и киновед Даль Орлов 

ТАСС и ещё 4 50 минут назад
Умер сценарист и киновед Даль Орлов
Фото: РИА Новости
Советский и российский киновед, сценарист Даль Орлов умер в среду на 87-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

"24 февраля 2021 года на 87-м году жизни скончался советский и российский киновед, драматург, сценарист, критик и публицист, заслуженный деятель искусств РСФСР Даль Константинович Орлов", — говорится в сообщении.

Орлов являлся автором пьес и сценариев, был членом Союза писателей СССР (1970) и Москвы, членом Союза кинематографистов России, членом Союза журналистов России, членом Российского театрального общества (ВТО). Также он работал заместителем главного редактора журнала "Искусство кино", главным редактором Главной сценарной редакционной коллегии Госкино СССР, членом коллегии Госкино СССР. В 1978-1986 годах работал главным редактором журнала "Советский экран", в 1980-1986 годах являлся ведущим телепередачи "Кинопанорама".
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