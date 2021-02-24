Умер сценарист и киновед Даль Орлов 

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Советский и российский киновед, сценарист Даль Орлов умер в среду на 87-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

"24 февраля 2021 года на 87-м году жизни скончался советский и российский киновед, драматург, сценарист, критик и публицист, заслуженный деятель искусств РСФСР Даль Константинович Орлов", — говорится в сообщении.