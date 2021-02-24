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Екатерину Градову похоронили на Троекуровском кладбище 

РИА Новости 1 час назад
Екатерину Градову похоронили на Троекуровском кладбище
Фото: Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны" (1973)
Заслуженную артистку РСФСР Екатерину Градову похоронили в среду на "Аллее звезд" Троекуровского кладбища, передает корреспондент РИА Новости.
Градова, известная по роли радистки Кэт в фильме "Семнадцать мгновений весны", скончалась 22 февраля на 75-м году жизни от ишемической болезни сердца.
На похоронах присутствовали родственники и близкие друзья актрисы. Могила Градовой расположена рядом с могилами актеров Валентина Гафта, Сергея Юрского, режиссера Дмитрия Брусникина.
Екатерина Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве.
Актриса служила в Театре имени Маяковского и Театре сатиры. Известность актрисе принесла роль радистки Кэт в фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны". Актриса также снималась в картинах "Место встречи изменить нельзя", "Рождение", "Осенние свадьбы".
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Общество , Валентин Гафт , Дмитрий Брусникин , Сергей Юрский , Екатерина Градова , РИА Новости
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