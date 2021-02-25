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Москва

Познер объяснил свой тезис о трагедии для России из-за православия 

News.ru и ещё 6 50 минут назад
Телеведущий Владимир Познер пояснил, что он имел в виду, когда говорил о «негативном влиянии» православия на развитие России.
Если сравнить разные аспекты того, как живёт тот или иной народ, то выяснится, что, с моей точки зрения, разумеется, в протестантских странах люди живут значительно лучше по самым разным параметрам, чем в католических. В католических лучше, чем в православных, а в православных — хуже всех. И я это объясняю именно религией, а не чем-то другим, — отметил Познер в беседе на YouTube-канале «Серафим».
Его оппонентом в дискуссии выступил протоиерей Александр Абрамов. Он не согласился с позицией Познера, заметив, что столица православной Византии — Константинополь — была не менее развитым городом, чем на тот момент католический Лондон.
Царская Россия образца начала XX века — это преуспевающая страна или отстающая? Это очень динамичная страна, и сказать, что она не входила в первую пятёрку виднейших держав мира, мне кажется, будет очень сложно, — считает протоиерей.
Проблемы современной России он связал не с православием, а с особенностями исторического пути страны.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Познер раскритиковал христианскую религию, назвав православие её худшим направлением. По его мнению, основные ответвления христианства совершенно по-разному сказались на странах, которые её исповедуют.
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Общество , Видео , Религия , Владимир Познер , Александр Абрамов
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