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Познер назвал православие худшим из направлений христианства 

Lenta.ru 1 час назад
Познер счел православие худшим направлением христианства
Фото: ТАСС
Ведущий Владимир Познер выступил с критикой христианства перед протоиереем Александром Абрамовым. В программе «Церковь. Критика» на YouTube журналист назвал православие худшим из направлений одной из мировых религий.

«Если говорить о христианской религии, то ее основные ответвления совершенно по-разному сказались на странах, которые исповедуют эту религию. С моей точки зрения, в протестантских странах люди живут значительно лучше, чем в католических, а в католических — лучше, чем в православных», — отметил Познер.

По его словам, в православных странах люди живут хуже всего. Журналист уверен, что это связано именно с религией, а не с чем-либо еще. Познер добавил, что именно поэтому принятие православия можно считать «одной из величайших трагедий для России».
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Телеведущий признал, что когда перед князем Владимиром стоял вопрос о выборе религии для государства, принять православие было ошибочным решением. «У других не было возможности выбирать. Лучше бы выбрал католицизм все-таки», — заключил Познер.
Ранее Познер, неоднократно говоривший о своих атеистических взглядах, пояснил отказ от веры в бога. Он подчеркнул, что не является противником религии, а выступает против церкви. По мнению ведущего, она имеет к религии такое же отношение, как «ЦК КПСС имел к теории коммунизма».
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Общество , Владимир Познер , Александр Абрамов , КПСС
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