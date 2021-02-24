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В Малом театре рассказали о самочувствии госпитализированного Соломина 

Газета.Ru и ещё 3 2 часа назад
В театре рассказали о хорошем самочувствии Соломина
Фото: РИА Новости
Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала РИА "Новости" о самочувствии Юрия Соломина, госпитализированного ранее с коронавирусной инфекцией. По ее словам, художественный руководитель театра чувствует себя хорошо.

"Возможно, даже сегодня его могут выписать из больницы. Но все зависит от окончательного решения врачей, так что точно сказать не могу. Мы, конечно, его очень ждем", — уточнила Михайлова.

Народный артист СССР Юрий Соломин является художественным руководителем Малого театра с 1988 года. Снимался в десятках фильмов, в числе которых "Дерсу Узала", "Блокада", "Летучая мышь", "ТАСС уполномочен заявить…" и других картинах. Ранее сообщалось, что Соломина готовят к выписке из больницы после лечения COVID-19.
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Общество , Тамара Михайлова , Юрий Соломин , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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