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В России выросло потребление водки 

Прайм и ещё 1 2 часа назад
В России выросло потребление водки
Фото: РИА Новости
За прошлый 2020 год в России на 2% выросло потребление водки.
Как пишет РБК со ссылкой на аналитиков Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), это 4,9 литра на душу населения.
Регионами-лидерами по потреблению стали Сахалинская и Магаданская области. Это 12,4 литра и 11,6 литра соответственно.
Если в первом субъекте зафиксирован рост на два процента, то во втором — падение на ту же величину.
Далее идут:
Коми (11,2 литра, рост 3%), Карелия (9,8 литра, тот же показатель, что и год назад), Чукотский автономный округ (9,4 литра, падение на 6%).
Больше всего в процентном отношении взлетело потребление водки в Калининградской области: сразу на 39%. Это 5,6 литра на человека.
Как прокомментировал изданию глава ЦИФРРА Вадим Дробиз, удаленные от центра страны территории лидируют в рейтинге из-за проблем с логистикой: чем сложнее доставлять в магазины нелегальную продукцию, тем выше в официальной статистике алкоголизация населения.
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Комментарии 1
Общество , Калининградская Область , Магаданская Область , Чукотский Автономный Округ
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