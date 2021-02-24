Российский миллиардер Роман Абрамович строит новую яхту. Снимки 145-метрового судна Solaris появились в сети.

Как сообщает Forbes, яхта для бизнесмена строится на немецкой верфи Lloyd Werft.

Solaris — это суперъяхта-эксплорер со стальным корпусом и алюминиевой надстройкой с палубами из тикового дерева. Она получит восемь палуб, лифт, тренажерный зал, вертолетную площадку, джакузи, бассейн, а также ангар для вертолетов и гараж для тендеров — сопроводительных судов. 48 кают этой яхты смогут вместить до 36 пассажиров и 60 человек экипажа.

Для яхты уже заказаны два вертолета Airbus ACH145, зарегистрированные под названиями M-Solo & M-Sola.

По данным РБК, это будет самое большое судно поддержки в мире. По оценкам экспертов, стоимость яхты около 250–300 млн долларов США.