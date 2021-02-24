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Москва

Владимира Соловьева разблокировали в соцсети Clubhouse 

ТАСС и ещё 5 15 минут назад
Владимира Соловьева разблокировали в соцсети Clubhouse
Фото: РИА Новости
Аккаунт телеведущего Владимира Соловьева разблокировали в голосовой соцсети Clubhouse.

"Clubhouse наконец-то разблокировал мой аккаунт", — написал телеведущий в своем Telergram-канале в среду.

15 февраля аккаунт Соловьева в Clubhouse был заблокирован. Роскомнадзор потребовал от социальной сети восстановить доступ к аккаунту телеведущего.
Clubhouse представляет собой новый тип соцсети, основанной на голосовой связи. В Clubhouse нет привычных текстовых постов, а есть специальные "комнаты", где выступают спикеры. Пользователи могут присоединиться к новой соцсети только по приглашению.
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