Владимира Соловьева разблокировали в соцсети Clubhouse 

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Аккаунт телеведущего Владимира Соловьева разблокировали в голосовой соцсети Clubhouse.

"Clubhouse наконец-то разблокировал мой аккаунт", — написал телеведущий в своем Telergram-канале в среду.

15 февраля аккаунт Соловьева в Clubhouse был заблокирован. Роскомнадзор потребовал от социальной сети восстановить доступ к аккаунту телеведущего.

Clubhouse представляет собой новый тип соцсети, основанной на голосовой связи. В Clubhouse нет привычных текстовых постов, а есть специальные "комнаты", где выступают спикеры. Пользователи могут присоединиться к новой соцсети только по приглашению.