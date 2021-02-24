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Соловьев назвал чушью слухи о своей зарплате в 52 млн рублей 

Ura.Ru 10 минут назад
Соловьев назвал чушью слухи о своей зарплате в 52 млн рублей
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Соловьев опроверг информацию о том, что получает 52,6 млн рублей в год. Об этом он рассказал в беседе с журналистом URA.RU.

«Это чушь полная. Если почитать некоторые СМИ, то выходит, что я зарабатываю миллиарды. Все мои программы идут с высоким рейтингами, поэтому из бюджета на меня ничего не выделяется», — подчеркнул он. Соловьев уверен, что информация о его высокой зарплате является провокацией недоброжелателей телеведущего.

Коллега Соловьева, ведущий «Первого канала» Артем Шейнин в разговоре с URA.RU отказался обсуждать свою зарплату. Он заявил, что о его доходах могут сообщить в пресс-службе «Первого канала». URA.RU направило туда запрос. Ответа на момент публикации не поступало.
Ранее издание The Insider сообщило, что Соловьев получает 52,6 млн рублей в год. По информации журналистов, зарплата Шейнина составляет 100 млн рублей в год. В социальных сетях возмутились этой новости.
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