Участник ТВ-шоу впал в ярость и начал крушить студию

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Крушащий студию разгневанный участник ТВ-шоу попал на видео 

Алевтина Жаркова 47 минут назад
В Исландии участник телешоу начал громить студию. Участвовавший в телевикторине Gettu Betr мужчина опоздал с ответом и в ярости опрокинул стеклянный подиум, за которым стоял. А затем стал крушить предметы за кадром. Видео происшествия опубликовано в Twitter.
Поведение игрока повергло в шок ведущую программы Кристьяну Арнарсдоттир (Kristjana Arnarsdóttir). Однако другие участники никак не реагировали на дебош гостя.

«Ого, что тут творится?» — отметил лишь один из них.

Через некоторое время игра прервалась на рекламную паузу.
Общество , Видео , В мире , Европа
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