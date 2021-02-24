Участник ТВ-шоу впал в ярость и начал крушить студию

Все новости на карте

В Исландии участник телешоу начал громить студию. Участвовавший в телевикторине Gettu Betr мужчина опоздал с ответом и в ярости опрокинул стеклянный подиум, за которым стоял. А затем стал крушить предметы за кадром. Видео происшествия опубликовано в Twitter.

Поведение игрока повергло в шок ведущую программы Кристьяну Арнарсдоттир (Kristjana Arnarsdóttir). Однако другие участники никак не реагировали на дебош гостя.

«Ого, что тут творится?» — отметил лишь один из них.

Через некоторое время игра прервалась на рекламную паузу.