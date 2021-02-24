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Тюмень и Сургут оказались комфортнее Москвы для жизни 

Газета.Ru и ещё 13 1 час назад
Тюмень и Сургут оказались комфортнее Москвы для жизни
Фото: РИА Новости
Институт территориального планирования «Урбаника» составил рейтинг самых комфортных и доступных российских городов. Об этом сообщает РБК.
Специалисты проанализировали качество среди в 100 крупнейших городах страны и стоимость жизни в них в расчете на среднюю зарплату. Рейтинг был составлен на основе данных за 2019 год, так как официальные показатели 2020 года еще не подведены.
Так, Краснодар, Тюмень, Сургут, Петербург оказались более комфортными для жизни, чем Москва. Столица за год поднялась с 52 места в рейтинге на пятое.
В топ-10 также вошли Тверь, Южно-Сахалинск, Уфа, Магнитогорск и Мурманск.
Последние строчки рейтинга заняли Чита, Армавир, Бийск, Улан-Удэ и Уссурийск.
Ранее были названы российские регионы с самым высоким качеством жизни.
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