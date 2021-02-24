Офтальмолог раскрыл способ улучшить зрение за три минуты в день

Врач-офтальмолог Руи Хирамацу считает, то глаза необходимо регулярно тренировать так же, как тренируются мышцы или ум. По его словам, именно благодаря простой гимнастике, отнимающей не более нескольких минут в день, можно улучшить зрение без операций.

Портал abc.es приводит три лечебных метода доктора Хирамацу. Первый заключается в упражнения с пятнами Габора, которые представляют собой рисунки для нахождения отличий. Выполнять их нужно всего три минуты в день. Первые улучшения будут заметны недели через две, а явные — через месяц.

Термотерапия является вторым методом. Необходимо взять полотенце, намочить его и подогреть в микроволновой печи в течение 30-40 секунд. Тёплая ткань кладётся на закрытые веки. Следует подождать, пока она не остынет.

Третий метод заключается во включении в свой рацион шпината. Данный овощ способствует профилактике катаракты и дегенерации жёлтого пятна.

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