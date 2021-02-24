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Назван способ улучшить зрение без операции 

News.ru и ещё 4 1 час назад
Офтальмолог раскрыл способ улучшить зрение за три минуты в день
Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press
Врач-офтальмолог Руи Хирамацу считает, то глаза необходимо регулярно тренировать так же, как тренируются мышцы или ум. По его словам, именно благодаря простой гимнастике, отнимающей не более нескольких минут в день, можно улучшить зрение без операций.
Портал abc.es приводит три лечебных метода доктора Хирамацу. Первый заключается в упражнения с пятнами Габора, которые представляют собой рисунки для нахождения отличий. Выполнять их нужно всего три минуты в день. Первые улучшения будут заметны недели через две, а явные — через месяц.
Термотерапия является вторым методом. Необходимо взять полотенце, намочить его и подогреть в микроволновой печи в течение 30-40 секунд. Тёплая ткань кладётся на закрытые веки. Следует подождать, пока она не остынет.
Третий метод заключается во включении в свой рацион шпината. Данный овощ способствует профилактике катаракты и дегенерации жёлтого пятна.
Ранее NEWS.ru сообщал, что изобретение контактных линз стало спасением для людей с плохим зрением. Но врачи предупреждают — контактные линзы при неправильном использовании могут нанести серьёзный вред глазам. Специалисты рассказали NEWS.ru, как скорректировать зрение правильно, не получив эрозию или язву глаза.
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