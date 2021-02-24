«Победа» с мая начнет выполнять часть рейсов из «Шереметьево» 

"Мы начинаем с мая первые полеты из аэропорта "Шереметьево" по код-шеринговому соглашению между "Аэрофлотом" и компанией "Победа". Код-шеринг — это стандартное авиационное соглашение. На тех маршрутах, на которых ранее летал"Аэрофлот", встанет "Победа", и пассажиры смогут воспользоваться этими сниженными тарифами. При этом не теряется транзитный потенциал группы, сохраняются возможности дальнейшего перелета "Аэрофлотом" через наш хаб в Шереметьево, где мы обеспечим быструю и удобную стыковку", — сказал Полубояринов в интервью РБК.