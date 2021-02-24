Крымские татары разоблачили ложь Киева об их жизни 

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров опроверг заявление постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы о ситуации в Крыму

Кислица утверждал, что Москва якобы хочет уничтожить самобытность украинцев и крымских татар в Крыму, продолжая произвольные аресты. Умеров в ответ заявил, что Киев в ООН «подыгрывает агрессивным нападкам своих заокеанских хозяев». «За неимением разумных и состоятельных аргументов, выставляют борьбу с радикализмом, как борьбу с народом», — приводит его слова РИА «Новости»

Умеров заверил, что «украинская диаспора и коренной народ Крыма, крымские татары, чувствуют себя в российском Крыму намного комфортнее, нежели их представители на Украине», которая вмешиваются во внутренние дела России. Умеров посоветовал Кислице «рассказать об убийстве своих граждан, открытом геноциде, жесткой цензуре и закрытии телеканалов, в том числе крымскотатарского телеканала ATR, который по традиции ежегодно на грани закрытия по политическим мотивам». «Думаю, данные факты достойны большего внимания в ООН», — сказал он.