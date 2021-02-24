Эксперты рассказали о вреде возвращения с удалёнки в офис 

Возвращение к работе после длительной удалёнки негативно влияет на здоровье работника. В том числе на его психологическое состояние. Об этом NEWS.ru сообщили в НИИ медицины труда имени Н. Ф. Измерова.

Возвращение к работе после длительной самоизоляции / удалённой работы, потеря работы, неуверенность в работодателе, невозможность получить или возобновить работу, страх перед будущим из-за возможной неудачи в бизнесе негативно влияют на здоровье работника. В связи с этим может развиться ряд поведенческих (отсутствие мотивации), физиологических (головная боль, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, нарушения сна) и психологических (перепады настроения, снижение работоспособности, депрессия) реакций, — полагают эксперты.

Кроме того, ещё один негативный фактор — прогрессирующая стигматизация болеющих и переболевших коронавирусом работников. Среди них повышается риск психопатологии — депрессии и стрессовых расстройств.

Как отметили в институте, управление производственными факторами, влияющими на психическое здоровье сотрудников в период пандемии, — ключевой аспект для поддержания их вовлечённости и психологического благополучия.

Сохранить его и повысить производительность могут сокращение рабочего времени, актуализация рабочих процессов, безопасность на месте работы, образовательные мероприятия, улучшение условий труда и поддержка руководства, — считают эксперты.

Всемирная организация здравоохранения заявляет о необходимости «психосоциальной реабилитации» работников, добавили в НИИ. Она предполагает плавное возвращение к работе, организационные изменения, внедрение реабилитационных программ и образовательных мероприятий.

Экономически целесообразно разработать план санаторно-курортного лечения для переболевших коронавирусом, подчеркнули в институте. Климатотерапия в сочетании с ЛФК, физиотерапией и коррекцией образа жизни (отказ от вредных привычек и сбалансированное питание) будут способствовать скорейшему восстановлению и сохранению высокой эффективности работников, заключили в НИИ.

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