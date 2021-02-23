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Модель Водянова стала послом доброй воли Фонда ООН 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 23 февраля 2021
Модель Водянова стала послом доброй воли Фонда ООН
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Модель Наталья Водянова стала новым послом доброй воли Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), заявила глава Фонда Наталья Канем, отметив, что модель является давним борцом за права и женщин и детей.

«Я рада объявить, что ЮНФПА объединяет усилия с Натальей Водяновой, которую мы сегодня назначаем новым послом доброй воли», — цитирует РИА «Новости» Канем.

По ее словам, Водянова является давним страстным борцом за права и женщин и детей и, в частности, инвалидов.

«Сегодня я официально приняла предложение стать послом доброй воли. Это большая честь и, конечно, огромная ответственность. Для меня большая честь и огромная ответственность защищать женщин и девочек во всем мире», — написала Водянова в своем Instagram.

Модель в 2004 году организовала свой фонд «Обнаженные сердца», который занимается помощью и поддержкой детей с особенностями развития. На протяжении последних нескольких лет Водянова сотрудничает c ЮНФПА — агентством ООН, занимающимся вопросами репродуктивного и сексуального здоровья.
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Общество , Наталья Водянова , РИА Новости , Париж , Франция
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