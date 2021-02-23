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В России стартовало реалити-шоу «Защитник» для школьников 

ТАСС 1 час назад
В России стартовало реалити-шоу «Защитник» для школьников
Фото: РИА Новости
Всероссийское детско-юношеское движение "Юнармия" совместно с Российским движением школьников запустили героическое реалити-шоу "Защитник", которое будет проходить на базе центра "Авангард" в подмосковном парке "Патриот", передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Продюсеры шоу приготовили такие испытания, которые участникам "Последнего героя" даже не снились", — рассказали организаторы.

По задумке игры, шесть юношей и шесть девушек из разных регионов России должны будут проверить свою силу, сноровку, ловкость и интеллект в различных испытаниях. К примеру, ожидается проведение учебного боя "лазертаг" (военно-тактическая игра — прим. ТАСС), испытания по парашютной подготовке, прохождение тренингов на психологическую и стрессоустойчивость.
"Не снились будущим "Защитникам" и наставники проекта", — сообщили представители "Юнармии". Там сообщили, что в шоу примут участие звезды мирового уровня, в том числе всемирно известный боец без правил Джефф Монсон. Он поделится с ребятами жизненными советами, а также проведет мастер класс по единоборствам.
Второй выпуск "Защитников" состоится 25 февраля. Следить за ходом состязаний можно на официальной странице "Юнармии" в "ВКонтакте".
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны РФ и при поддержке президента России. В нем участвуют 760 тыс. человек. Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация Российское движение школьников была создана в 2015 году по указу президента Российской Федерации. На данный момент в ней участвуют более 600 тыс. человек.
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Комментарии 1
Общество , Джефф Монсон , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Кубинка , Московская область
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