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Градову похоронят на Троекуровском кладбище 24 февраля 

РИА Новости 21 минуту назад
Актрису Екатерину Градову похоронят на "Аллее звезд" Троекуровского кладбища, похороны пройдут 24 февраля, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком " Марк Варшавер.
Градова, известная по роли радистки Кэт из "Семнадцати мгновений весны", скончалась в понедельник на 75-м году жизни, сообщила ее дочь, актриса Мария Миронова.

"Екатерина Георгиевна Градова — прекрасная артистка и мама нашей ведущей актрисы Марии Мироновой будет похоронена на "Аллее звезд" Троекуровского кладбища. Похороны состоятся 24 февраля", — сказал Варшавер.

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Общество , Видео , Мария Миронова , Екатерина Градова , РИА Новости
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