Актрису Екатерину Градову похоронят на "Аллее звезд" Троекуровского кладбища, похороны пройдут 24 февраля, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком " Марк Варшавер.
Градова, известная по роли радистки Кэт из "Семнадцати мгновений весны", скончалась в понедельник на 75-м году жизни, сообщила ее дочь, актриса Мария Миронова.
"Екатерина Георгиевна Градова — прекрасная артистка и мама нашей ведущей актрисы Марии Мироновой будет похоронена на "Аллее звезд" Троекуровского кладбища. Похороны состоятся 24 февраля", — сказал Варшавер.