Сын актрисы Градовой ответил на вопросы о ее смерти

Приёмный сын «радистки Кэт» Екатерины Градовой Алексей Суховерков впервые ответил на вопросы о смерти матери. Он сообщил, что родственники актрисы не готовы сейчас общаться с журналистами и попросил не надоедать ему расспросами.

Давайте, сделайте перерыв. Это не совсем этично, неправильно в такой момент надоедать звонками. Прошу вас быть людьми и дать возможность прийти в себя, — приводит слова приёмного сына артистки «МК».

Алексея Суховеркова Екатерина Градова и её муж физик-ядерщик Игорь Тимофеев забрали из детского дома в начале 90-х. Он не стал актёром и сегодня работает шеф-поваром в одном из ресторанов Подмосковья.

Актриса и в жизни в точности повторяла характер своей героини из «Семнадцати мгновений весны», спасавшей чужого малыша. В деревне, куда они приезжали вместе с мужем, она всей душой привязалась к мальчику из многодетной семьи по имени Серёжа и даже стала его крёстной матерью. Серёжа разбился в возрасте 19 лет на мопеде, для Градовой с её щедрой душой это стало большой трагедией.

Актриса умерла в возрасте 73 лет от инсульта. Её дочь Мария Миронова в это время отдыхала на Мальдивах. Она срочно прервала отпуск и вернулась домой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Екатерина Градова оставила после себя дом под Владимиром и квартиру в областном центре, а также две квартиры в Москве. Столичные апартаменты располагаются в центре мегаполиса — на Большой Никитской улице и в Грузинском переулке.