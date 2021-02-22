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Москва

Полиция обнаружила в квартире Зюгановых вооруженного мужчину 

Экспресс газета и ещё 2 22 февраля 2021
Полиция обнаружила в квартире Зюгановых вооруженного мужчину
Фото: архив "КП"/Вахрин Василий
Супруга внука известного политика, лидера КПРФ Геннадия Зюганова, впустила в квартиру неизвестного вооруженного мужчину, сообщает "Комсомольская правда".
Уточняется, что девушка вызвала мастера в квартиру в Подсосенском переулке в Москве для того, чтобы тот сделал кое-какую мужскую работу по дому. Рабочий пришел вечером 23 февраля, оставил в квартире сумку и отошел за необходимыми инструментами в машину. За время отсутствия 22-летняя жена внука Зюганова обнаружила в его сумке пистолет, испугалась и вызвала полицию.
Прибывшие стражи порядка выяснили, что пистолет пневматический. А рабочий пояснил, что носит оружие с собой, чтобы отпугивать бродячих собак.
Ранее "Экспресс газета" рассказывала, как жители столицы проспали ограбление собственной квартиры в Люблино. Пара забыла запереть дверь на ночь, этим поспешил воспользоваться приезжий на заработки в Москву мужчина. Пока он выносил из квартиры ценности, хозяева крепко спали.
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Общество , Москва
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