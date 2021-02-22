Полиция обнаружила в квартире Зюгановых вооруженного мужчину 

Супруга внука известного политика, лидера КПРФ Геннадия Зюганова, впустила в квартиру неизвестного вооруженного мужчину, сообщает " Комсомольская правда ".

Уточняется, что девушка вызвала мастера в квартиру в Подсосенском переулке в Москве для того, чтобы тот сделал кое-какую мужскую работу по дому. Рабочий пришел вечером 23 февраля, оставил в квартире сумку и отошел за необходимыми инструментами в машину. За время отсутствия 22-летняя жена внука Зюганова обнаружила в его сумке пистолет, испугалась и вызвала полицию.

Прибывшие стражи порядка выяснили, что пистолет пневматический. А рабочий пояснил, что носит оружие с собой, чтобы отпугивать бродячих собак.

Ранее "Экспресс газета" рассказывала, как жители столицы проспали ограбление собственной квартиры в Люблино. Пара забыла запереть дверь на ночь, этим поспешил воспользоваться приезжий на заработки в Москву мужчина. Пока он выносил из квартиры ценности, хозяева крепко спали.