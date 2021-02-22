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Москва

Юлия Навальная вернулась в Россию 

РИА «ФедералПресс» и ещё 2 21 минуту назад
Супруга оппозиционного политика Алексея Навального прилетела из Германии. Журналисты сняли Юлию Навальную в аэропорту.
Юлия Навальная улетела в Германию 10 февраля. За время своего пребывания за границей она пропустила приговор мужу по делу о клевете на ветерана и апелляцию на приговор по делу «Ив Роше».
ЕСПЧ потребовал освободить Навального
Как сообщает телеграм-канал 112, Юлию Навальную встретили в аэропорту журналисты, но отвечать на их вопросы она не стала. Уточняется, что она вернулась рейсом из Франкфурта. Дети с ней не прилетели.
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Общество , Видео , Ив Роше , Юлия Навальная , Алексей Навальный , ЕСПЧ , Германия
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