Юлия Навальная вернулась в Россию 

Юлия Навальная улетела в Германию 10 февраля. За время своего пребывания за границей она пропустила приговор мужу по делу о клевете на ветерана и апелляцию на приговор по делу « Ив Роше ».

Как сообщает телеграм-канал 112, Юлию Навальную встретили в аэропорту журналисты, но отвечать на их вопросы она не стала. Уточняется, что она вернулась рейсом из Франкфурта. Дети с ней не прилетели.