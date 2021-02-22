Ефремов выплатил семье Захарова больше 4,4 млн рублей

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Михаил Ефремов. Очередную, пятую по счету, компенсацию выплатил родственникам погибшего в смертельной аварии Сергея Захарова

Журналисты «Комсомольской Правды» подсчитали и общую сумму — она более 4,4 млн рублей.

Первый транш получили близкие Захарова еще в ходе судебного процесса. 800 тысяч на четверых. Старший сын и брат Захарова деньги взяли, остальные вернули Ефремову.

Далее суд утвердил выплату за компенсацию морального вреда старшему сыну Виталию Захарову . Деньги (800 тыс.) он получил.

Когда в суде рассматривалась апелляция, адвокаты актера принесли в суд 2,8 миллиона — для вдовы, младшего сына и брата покойного.

Также были оплачены 111 тысяч за похороны Сергея.

Позднее старший сын затребовал возместить расходы на адвокатов — это еще 300 тысяч рублей.

Сергей Аверцев, представитель потерпевшей стороны, рассказал, что сначала не было планов обращаться в суд. Но с адвокатами Ефремова быстро договориться не получалось.

Тогда иск все же был подан, но до суда дело не дошло — деньги были переведены еще до заседания.

В итоге получается, что Михаил Ефремов передал родственникам Захарова уже более 4, 4 млн рублей.

Как ранее писал «Рамблер», Михаил Ефремов сразу после ДТП подумывал бежать от уголовного преследования в Латвию, сообщил «Комсомольской правде» анонимный источник, знакомый с делом.

Нашелся человек, который отговорил артиста от решительного поступка.