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Умер актер Александр Жданов 

Майк Габриелян 1 час назад
Умер актер Александр Жданов
Фото: "Седьмой пробег по контуру Земного шара" (2019)
Умер советский и российский актер Александр Жданов. Он скончался в Петербурге, на 71 году жизни. О смерти артиста сообщается на странице Театра «На Литейном».

«21 февраля 2021 года не стало нашего коллеги и друга, заслуженного артиста России Александра Жданова… Его уход стал большим горем для всего коллектива, поскольку он был нашей душой, Театр «На Литейном» светился его улыбкой», — сказано в некрологе.

Александр Михайлович Жданов пришел в Театр «На Литейном» в 1976 году. Он немного не дожил до творческого юбилея — в марте исполнилось бы 45 лет его служения в театре
Жданов сыграл более 40 спектаклей. Среди них «Барышня-крестьянка», «Примадонны», «Отцы и сыновья»,. «Скупой», «Ворон», «Великая Екатерина», «Love for Love. Любовь за любовь», «С любимыми не расставайтесь»…
Актер также играл в фильмах, »Последнее лето детства», «Долгие версты войны», «Прошлогодняя кадриль», «Старшина», «Емельян Пугачев», в сериале «Улицы разбитых фонарей — 3».
«Каждый зритель вспомнит своего Александра Жданова. Он никогда не повторялся, мастерски вносил ноты импровизации, не разрушая, а еще более возвышая живое Искусство театра», — говорят коллеги.
О времени и месте прощания с Александром Михайловичем Ждановым будет объявлено дополнительно.
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Общество , Александр Жданов
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