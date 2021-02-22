Умер актер Александр Жданов 

Умер советский и российский актер Александр Жданов . Он скончался в Петербурге , на 71 году жизни. О смерти артиста сообщается на странице Театра «На Литейном».

«21 февраля 2021 года не стало нашего коллеги и друга, заслуженного артиста России Александра Жданова… Его уход стал большим горем для всего коллектива, поскольку он был нашей душой, Театр «На Литейном» светился его улыбкой», — сказано в некрологе.

Александр Михайлович Жданов пришел в Театр «На Литейном» в 1976 году. Он немного не дожил до творческого юбилея — в марте исполнилось бы 45 лет его служения в театре

Жданов сыграл более 40 спектаклей. Среди них «Барышня-крестьянка», «Примадонны», «Отцы и сыновья»,. «Скупой», «Ворон», «Великая Екатерина», «Love for Love. Любовь за любовь», «С любимыми не расставайтесь»…

Актер также играл в фильмах, »Последнее лето детства», «Долгие версты войны», «Прошлогодняя кадриль», «Старшина», «Емельян Пугачев», в сериале «Улицы разбитых фонарей — 3».

«Каждый зритель вспомнит своего Александра Жданова. Он никогда не повторялся, мастерски вносил ноты импровизации, не разрушая, а еще более возвышая живое Искусство театра», — говорят коллеги.

О времени и месте прощания с Александром Михайловичем Ждановым будет объявлено дополнительно.