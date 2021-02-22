Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Жданов 

Санкт-Петербурге на 71-м году жизни умер советский и российский актер, заслуженный артист Александр Жданов . Об этом сообщается на странице Театра "На Литейном" во "ВКонтакте".

"Его уход стал большим горем для всего коллектива, поскольку он был нашей душой, Театр "На Литейном" светился его улыбкой", — говорится в некрологе.

Время и место прощания будут известны позже.

Жданов окончил актерский класс эстрадного отделения музыкального училища при Ленинградской консерватории в 1974 году. Он сыграл более 40 театральных ролей в Театре "На Литейном", в том числе в спектаклях "Барышня-крестьянка", "Недоросль", "С любимыми не расставайтесь", "Собачье сердце". Кроме того, снялся в кинокартинах, таких как "Последнее лето детства", "Долгие версты войны", "Прошлогодняя кадриль", "Старшина", "Емельян Пугачев", а также в сериале "Улицы разбитых фонарей — 3".