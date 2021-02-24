Россия заняла 18-е место в Европе по уровню безработицы 

Греции. Самая низкая безработица в конце 2020 года отмечалась в Чехии , а наибольшая — в Испании Россия находится на 18-м месте — таковы выводы исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.

Прошедший год для мировой экономики оказался одним из самых сложных с момента окончания Второй мировой войны, что было в основном связано с пандемией коронавируса. Дополнительной сложностью стали повсеместные ограничения в работе компаний и запреты на передвижения граждан. Поэтому работа многих компаний была почти полностью остановлена, а целые сектора столкнулись с многократным падением выручки.

На этом фоне неудивительно, что безработица выросла практически повсеместно. В самый острый период, весной 2020 года, безработица в ряде стран росла по-настоящему фантастическими темпами, правда, к концу года ситуация во многом стабилизировалась.

Для оценки ситуации на рынке труда в различных странах в 2020 году, эксперты РИА Рейтинг по заказу РИА Новости, основываясь на данных официальной статистики, подготовили рейтинг стран Европы по уровню и динамике безработицы.

ИСТОРИЧЕСКИ ВЫСОКАЯ БЕЗРАБОТИЦА В ЕВРОПЕ

Если обратиться к статистике до пандемии, то можно увидеть, что уровень безработицы во многих странах Западной Европы находился на достаточно высоком уровне. Это связано с множеством причин, во-первых, южные страны (Греция, Италия , Испания и ряд других) после десятилетия бурного роста в начале 2010-х годов столкнулись с достаточно масштабным кризисом, что поднимало уровень безработицы до 30% в отдельные периоды.

Во-вторых, богатые европейские страны имеют сильную систему поддержки безработных, что зачастую сокращает стимулы для поиска работы и делает комфортной многолетнюю жизнь на пособие по безработице. В-третьих, в Европе очень малое количество стран могло похвастаться высокими темпами роста экономики в последние десятилетия, что, безусловно, сказывалось на занятости.

Высокая безработица в странах Восточной Европы имеет несколько другие причины. Тут главенствующую роль играют слабость экономик, а также структурная безработица из-за развала промышленности времен социалистического блока.

В данном случае хорошо видны два полюса, Белоруссия , которая сохранила во многом промышленное производство, характеризуется безработицей на уровне 4%, и Украина , демонтировавшая почти полностью советское экономическое наследие, — более 8%. Причем на Украине этот показатель был еще выше 11-13%, но в последние годы сильно сократился из-за оттока рабочих рук и умов на заработки в страны Евросоюза и Россию. В России ситуация с безработицей складывалась до 2020 года достаточно благоприятно, что выражалось в ее устойчивом сокращении. На начало 2020 года она опустилась до исторического минимума 4,6%, но в 2020 году она ощутимо выросла из-за пандемии COVID-19.

ШЕСТИКРАТНАЯ РАЗНИЦА В БЕЗРАБОТИЦЕ

Согласно исследованию, в четвертом квартале 2020 года самая низкая безработица наблюдалась в Чехии, где доля людей, ищущих работу, не превышает 3%. Также достаточно низкая безработица, несмотря на пандемию, отмечается в Польше, Нидерландах, Белоруссии, Венгрии, Мальте и Германии. Во всех этих шести странах доля безработных не превышала 4,5% в последнем квартале 2020 года.

На другом полюсе рейтинга расположились страны с высокой безработицей. Самая высокая доля ищущих работу наблюдается в Греции (16,7%), которая уже десятилетие борется с сильным экономическим кризисом. Похожий уровень безработицы в четвертом квартале прошедшего года отмечается в Испании (16,2%). У других государств в конце списка ситуация с безработицей, по сравнению с двумя замыкающими рейтинг странами, заметно лучше. В Литве безработица находится на уровне 10,3%, на Украине доля безработных — 9,5%, в Италии — 9,1%, а во Франции — 8,8%.

Нетрудно заметить, что в лидирующей в рейтинге стране безработица почти в шесть раз ниже, чем в замыкающей таблицу Греции.

Россия в рейтинге расположилась в середине списка. Наша страна занимает 18-е место с долей безработных в 6,1% в октябре-декабре 2020 год. Практически такой же результат показала Бельгия, а несколько хуже с безработицей обстоят дела в Люксембурге (6,5%).

ТОЛЬКО ОДНА СТРАНА СОКРАТИЛА БЕЗРАБОТИЦУ В ПАНДЕМИЮ

В 2020 году только одна страна из исследованных смогла сократить безработицу на фоне пандемии. В Италии безработица сократилась на 0,4 процентного пункта за год. Возможно, это связано с резким ростом спроса на работу доставщиков продуктов, товаров и медикаментов, а также спросом на дополнительный персонал в госпитали, дома престарелых и службы социальной поддержки. Безработица выросла, но не сильно (в пределах 0,1 процентного пункта) в Греции и Белоруссии.

В России за 2020 год доля безработных увеличилась на 1,5 процентного пункта, что несколько больше, чем в среднем по исследованным странам. В среднем (медиана) по странам Европы в прошедшем году безработица увеличилась на 1,1 процентного пункта.

Самый большой рост безработицы в обозреваемый период отмечается в двух прибалтийских странах. В Литве безработица за год увеличилась на 3,9 процентного пункта, а Эстония характеризовалась приростом доли безработных на уровне 3,7 процентного пункта по итогам 2020 года. Возможно, это связано с закрытием границ в Евросоюзе, что ограничило отъезд молодых специалистов в более богатые страны, таким образом молодежь осталась дома и стала искать работу. Также достаточно высокий прирост безработицы в прошедшем году наблюдался в Ирландии, Испании, в Исландии, на Кипре и в Латвии.

МОЛОДЕЖЬ ИСПАНИИ И ГРЕЦИИ НЕ МОЖЕТ НАЙТИ РАБОТУ

Отдельно можно рассмотреть молодежную безработицу, которая, как правило, намного выше общей безработицы. Согласно исследованию, медианная молодежная безработица находится на уровне чуть ниже 20% (для сравнения общая безработица составляет лишь 6%), а в ряде стран она превышает 35%.

Наихудшая ситуация с молодежной безработицей в Греции и Испании (35% и 40% соответственно). Также молодым людям (15-25 лет) достаточно сложно найти работу в Италии и Литве. Еще в 11 странах как минимум каждый пятый молодой человек испытывает трудности с поиском работы.

Обратная ситуация наблюдается в Германии, где лишь 6,2% молодых людей не могут найти работу. Ниже 10% молодежная безработица в трех других странах с достаточно сильной экономикой: Нидерланды, Швейцария и Чехия.

Обращает на себя внимание, что уровень безработицы среди молодежи во время пандемии вырос сильнее (+3,5 процентного пункта), чем общая безработица (+1,1 процентного пункта). В целом это неудивительно, в сложные времена компании предпочитают нанимать и сохранять проверенные кадры, а молодым найти работу становиться гораздо сложнее. Таким образом, из-за пандемии именно молодые люди в большей мере пострадали, лишившись работы или упустив шанс найти себе подходящую работу.

ПРОГНОЗ НА БУДУЩЕЕ

По мнению аналитиков РИА Рейтинг, в 2021 году рынок труда в европейских странах будет восстанавливаться, но достаточно осторожно. Скорее всего, за год удастся отыграть примерно две трети потерь в рабочих местах, а полностью преодолеть последствия пандемии в части безработицы европейские страны смогут не ранее 2022 года.