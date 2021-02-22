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Москва

Учёный сообщил, когда следует вакцинироваться переболевшим COVID-19 

News.ru 36 минут назад
Переболевшим COVID-19 россиянам рекомендовали сроки вакцинации
Фото: globallookpress.com
Переболевшим коронавирусом необходимо проводить вакцинацию, когда уровень антител в их организме опустится до «серой зоны». Об этом заявил профессор вирусологии Александр Чепурнов.
В интервью РБК он рассказал, что переболевшим COVID-19 следует контролировать уровень антител примерно раз в два месяца. Кроме того, анализ на антитела следует сдать сразу после болезни, поскольку темпы их снижения для каждого человека индивидуальны.

У кого-то через пару месяцев антитела начинают сходить на нет, у кого-то, я знаю случаи, через восемь месяцев антитела по-прежнему высокие, — сказал Чепурнов.

Вакцинацию нужно делать, когда уровень антител окажется в «серой зоне», то есть между положительным и отрицательным значением. По словам вирусолога, если вирус останется с человечеством надолго, «подкалываться» придётся регулярно.

Если мы будем жить с коронавирусом, нужно будет следить за своим состоянием и периодически «подкалываться» той или иной вакциной — благо их в ближайшее время появятся десятки, — сказал Чепурнов.

При этом он не исключил, что переболевшим COVID-19 может оказаться достаточно всего одной прививки.
Ранее депутат Государственной думы, академик РАН Геннадий Онищенко объяснил свой выбор прививки — он поставил себе третью зарегистрированную в России вакцину «КовиВак» центра Чумакова. Об этом писал NEWS.ru.
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Комментарии
Общество , Геннадий Онищенко , Александр Чепурнов , Госдума , РАН , РБК
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