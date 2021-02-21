Минаев прокомментировал блокировку аккаунта в Clubhouse 

Главный редактор журнала Esquire Сергей Минаев прокомментировал блокировку в соцсети Clubhouse в ходе дискуссии «Внимание, токсично: адекватный феминизм». Об этом он написал в посте в своем Instagram.

Он отметил, что блокировка его аккаунта произошла, когда он сумел преодолеть отметку в 90 тыс. подписчиков.

По его словам, причиной блокировки стало «коллективное стукачество феминисток». Главред также уточнил, что «забанены» оказались и аккаунты модераторов беседы в соцсети телеведущий Павел Осовцов и журналист Михаил Барышников

«Казалось бы — коллективное затыкание рта оппоненту есть прерогатива токсичного, патриархального и косного ЗЛА. Но, как мы видим прогрессивное, светлое, и умное ДОБРО не нашло аргументов в свою пользу и обратилось к зарубежному товарищу майору напрямую», написал Минаев.

Днем ранее стало известно, что аккаунт главреда Esquire в Clubhouse оказался заблокирован. После этого участница обсуждения Лиза Лазерсон прокомментировала блокировку.