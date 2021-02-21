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Познер раскритиковал роль Сталина в истории России 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
Познер раскритиковал роль Сталина в истории России
Фото: ТАСС
Телеведущий Владимир Познер, комментируя роль бывшего главы правительства СССР Иосифа Сталина в формировании России, заявил, что было бы гораздо лучше для страны, если бы не было революции 1917 года и советской власти.
Познер ответил на своем сайте ответил на вопрос читателя о том, что не задумывался ли он над тем, что, если бы не было Сталина — не было бы и Советского Союза, и России.

«Не Сталин создал СССР, а [бывший премьер СССР Владимир] Ленин, это раз», — ответил телеведущий.

По его словам, «было бы гораздо лучше для России, если бы не было революции 1917 года и советской власти, чтобы Россия развивалась нормально, без крови, гражданской войны и репрессий».

«К счастью, Россия — ее существование — не зависит от воли одного человека, но Сталин сделал очень много для ее разрушения», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин назвал «верхом цинизма» утверждения о том, что Иосиф Сталин развязал Великую Отечественную войну.
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Общество , Владимир Познер , Владимир Путин
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