Познер раскритиковал роль Сталина в истории России 

Телеведущий Владимир Познер , комментируя роль бывшего главы правительства СССР Иосифа Сталина в формировании России , заявил, что было бы гораздо лучше для страны, если бы не было революции 1917 года и советской власти.

Познер ответил на своем сайте ответил на вопрос читателя о том, что не задумывался ли он над тем, что, если бы не было Сталина — не было бы и Советского Союза, и России.

«Не Сталин создал СССР, а [бывший премьер СССР Владимир] Ленин, это раз», — ответил телеведущий.

По его словам, «было бы гораздо лучше для России, если бы не было революции 1917 года и советской власти, чтобы Россия развивалась нормально, без крови, гражданской войны и репрессий».

«К счастью, Россия — ее существование — не зависит от воли одного человека, но Сталин сделал очень много для ее разрушения», — добавил он.